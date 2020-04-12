Bozüyük'te su hattının tamiratı yapıldı

Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde bağlı 6 köyün ana su hattında meydana gelen arıza Özel İdare ekiplerinin çalışmaları sonrasında kısa süre düzeltildi.



Su hatlarında meydana gelen arıza ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Genel Meclis üyesi Mesut Çetin, arızanın kısa sürede tespit edilerek arızanın giderildiğini söyledi. Mesut Çetin yaptığı açıklamada, "Dün akşam Aksutekke, Muratdere, Delielmacık, Ormangüzle, Kızılcapınar ve Aşağıarmutlu grup su hattında oluşan büyük arızanın özel idaremizce tamiri yapılmıştır. Böylesi sıkıntılı süreçte devletin köylerimizin sorununa çok hızlı bir şekilde çözüm üretmesinden dolayı, başta Valimiz Bilal Şentürk'e, İlçe Kaymakamımız Hasan Yaman'a Özel İdare Genel Sekreterimiz Halis Nalbant'a, Su Kanalizasyon Müdürümüz Ozan Bakkal'a ve olay yerinde alın teri döken özel idare emekçilerimize köylülerimiz adına teşekkür ediyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi. - BİLECİK