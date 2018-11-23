Bozüyük'te 'Teknolojik Kurtuluş Savaşı'na Var Mısınız?' Konferansı

Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde "Teknolojik Kurtuluş Savaşı'na Var Mısınız" temalı konferans programı düzenlendi.
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
konferans salonunda okulun Girişimcilik Kulübü ve Bozüyük Girişimciliği Destekleme Derneği paydaşlığında düzenlenen programa konuşmacı olarak Eskişehir
Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Türk Patent ve Marka Kurumundan Sınai mülkiyet uzmanı Oğuzhan Aksoy katıldı.
Program Girişimcilik Kulübü Rehber Öğretmeni ve Bozüyük Girişimciliği Destekleme Derneği Başkanı Celali Yılmaz'ın kulüp ve dernek faaliyetleri hakkında yaptığı bilgilendirme ile başladı. Gençlerin girişimci olmaları, devlet kapısını iş kapısı olarak görmemeleri ve kendi işlerini kurmaları yönünde konuşma yapan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, ülkemizin üretime ihtiyacı olduğunu ve özellikle nitelikli eleman ihtiyacının çok fazla olduğunu, diğer ülkelerden geri kalmamamız gerektiğini, bunun içinde meslek liselerinin çok önemli olduğunu belirti. Türk Patent ve Marka Kurumundan gelen uzman ise öğrencileri patentin önemi ve patent alma aşamaları hakkında bilgilendirdi.
Programa Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Kuru, Bozüyük Kent Konseyi
Başkanı Osman Tekeli
, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Buğra Levent, Bozüyük Karadenizliler Dernek Başkanı Kısmet Turan, Bozüyük Girişimciliği Destekleme Derneği Başkanı Celali Yılmaz ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere ufuklarını açma ve teknoloji konularında bilgilendirme yapan konuşmacılara Okul Müdürü
Yusuf Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Kuru, Ticaret Odası Başkanı Buğra Levent ve Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli tarafından hediye takdiminde bulunuldu. - BİLECİK
Bilecik,Bozüyük