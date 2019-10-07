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Bozüyük'te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu 1 kişi yaralandı.

07.10.2019 15:30Bozüyük'te trafik kazası: 1 yaralı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kasımpaşa Mahallesi Dikilitaş Caddesi 115. Cadde kavşağında meydana geldi. Selahattın Ç. idaresindeki 11 AAC 594 plakalı otomobil ile Temel A. idaresindeki 11 DT 232 plakalı otomobilin çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 11 DT 232 plakalı otomobil, park halinde bulunan 26 EV 464 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışma sonucunda araçlarda maddi hasar meydana gelirken, otomobil sürücüsü Temel A. hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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