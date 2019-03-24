24 Mart 2019, 14:36
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Bozüyük'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bozüyük

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde refüje çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde refüje çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hakan D. idaresindeki 16 AE 299 plakalı otomobil, Bozüyük- Eskişehir karayolu Dübekli köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan İlker Ç, yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Eskişehir, Bilecik, Bozüyük, Güncel
Kaynak: AA