Bozüyük'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde refüje çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hakan D. idaresindeki 16 AE 299 plakalı otomobil, Bozüyük- Eskişehir
karayolu Dübekli köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan İlker Ç, yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Eskişehir, Bilecik, Bozüyük, Güncel
Kaynak: AA