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Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu, 2 gözaltı

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları araçta uyuşturucu madde ele geçirdi.

18.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:00Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu, 2 gözaltı
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları araçta uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik çalışma kapsamında Bursa-Bozüyük gelişi uygulama noktasında kontrol amaçlı durdurulan araçta yapılan aramada 1,33 gram kubar esrar, 2,34 gram tütün ile karışık sarılı vaziyette içime hazır esrar maddesi 1 adet madde kullanmaya yarayan cam bong ile 1 adet 7.65 mm çapında kuru sıkıdan bozma tabanca ve tabancaya ait bir adet şarjör, tabancaya ait 5 adet dolu fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheliler H.A. ve E.Ç. isimli şahıslar hakkında "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan, ayrıca yine E.Ç. hakkında "6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Emniyet Müdürlüğü, Bozüyük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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