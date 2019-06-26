26.06.2019 17:21
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Bozüyük'te yaya geçidi uygulaması yapıldı

Bozüyük

Bozüyük ilçesinde Türkiye geneliyle eş zamanlı olarak 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla yaya geçitlerinde uygulama yapıldı.

Bozüyük ilçesinde Türkiye geneliyle eş zamanlı olarak 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla yaya geçitlerinde uygulama yapıldı. Yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen bazı sürücülere trafik kanunun 74. maddesi gereğince 488'er TL idari para cezası kesildi.

Yaya geçitlerinde yaya geçişlerine öncelik verilmesine dikkat çekmek amacıyla yapılan trafik uygulamalarının belirli aralıklarla devam edeceği belirtilirken sürücülerin yaya geçitlerinde yaya önceliğine önem vermeleri gerektiği vurgulandı. Yapılan uygulamada kurallara aykırı davranan 9 sürücüye trafik kanununun 74. maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

Diğer taraftan sürücülerin birçoğu yaya geçitlerinin çok sık olduğunu ve yaya geçişlerinin belirli noktalarda azaltılması gerektiğini savundular. - BİLECİK
Kaynak: İHA
tl , para cezası , türkiye , bozüyük , 3. Sayfa

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