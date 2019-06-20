Bozüyük'ten Bülent Eczacıbaşı'na ziyaret

Eski Devlet Bakanı veMilletvekili Bahattin Şeker
, ilçe KaymakamıHasan Yaman
, Belediye BaşkanıMehmet Talat Bakkalcıoğlu
ve beraberindeki bir heyetleBülent Eczacıbaşı
'nı ziyaret etti.
Ticaret Odası Başkanı Buğra Levent, CHP İlçe Başkanı İhsan Esel veAK Parti
İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy'un da katıldığı ziyarette karşılıklı olarak fikir alış verişinde bulunuldu. Ziyaretin sonunda Kaymakam Yaman ve Başkan Bakkalcıoğlu, Bülent Eczacıbaşı'na ziyaretin anısına hediye takdiminde bulundu. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı da misafirlerine ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - BİLECİK