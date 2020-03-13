Bozüyük TSO Başkanı Levent: "Vatandaşları mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız"
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Buğra Levent, korona virüs sonrasında ilçede bazı işletmelerin söz konusu durumu kullanarak ticari ürünlerde haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği şikayetlerinin taraflarına ulaştığını söyledi.
13.03.2020 22:35 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:35
Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Buğra Levent, korona virüs sonrasında ilçede bazı işletmelerin söz konusu durumu kullanarak ticari ürünlerde haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği şikayetlerinin taraflarına ulaştığını söyledi.
Başkan Buğra Levent, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası olarak "Corona Virüsü'nü fırsat bilerek ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı Odamız olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki; Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" dedi. - BİLECİK
Başkan Buğra Levent, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası olarak "Corona Virüsü'nü fırsat bilerek ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı Odamız olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki; Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Haberler
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Haberler
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarının nasıl olduğunu açıkladı
Haberler
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Haberler
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Haberler
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Haberler
ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu
Haberler
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi