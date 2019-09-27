Haberler » Güncel » Haber

Bozüyük Ulu Cami'de aşure ikramı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Ulu Cami Derneği tarafından cami cemaati ve vatandaşlara Cuma namazı sonrasında bin 500 kişilik aşure ikramı yapıldı.

27.09.2019 14:15Bozüyük Ulu Cami'de aşure ikramı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Ulu Cami Derneği tarafından cami cemaati ve vatandaşlara Cuma namazı sonrasında bin 500 kişilik aşure ikramı yapıldı.

Cami derneği yetkilileri, yapılan aşure ikramı ile ilgili "Allah'ın ihsan ve kereminin bollaştığı, bolluk ve bereketin arttığı Muharrem ayında Yüce Rabbimiz, bizlere de af ve mağfiret dilememiz için bir imkan vermiştir. Biz de dayanışma, paylaşma, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği bu mübarek ayda ortak değerimiz aşure geleneği yaşatmaya çalıştık" dedi.

Aşure ikramında İlçe Müftü Vekili Vaiz Yasin Kara, AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, İl Genel Meclis Üyeleri Mesut Çetin ve Erdinç Gesge, AK Parti ilçe yönetimi, bazı kurum müdürleri, cami cemaati ve çok sayıda vatandaş yer aldı. - BİLECİK

AK Parti, Bilecik, Bozüyük, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:00 Rize'de kamyonet park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
18:59 TBMM Başkanı Şentop, Trakya Üniversitesi akademik yılı açılışına katıldı
18:58 Lübnan'da akaryakıt istasyonları grevi sonlandırdı
18:58 Bolu'da sahte içki operasyonu
18:58 Eski icra müdürüne FETÖ'den hapis cezası
18:58 MHP 30 Eylül'de yapılacak toplantıyı erteledi
18:58 Spor konyaspor şut ve gol çalıştı