Bozüyüklü Öğretmenler Kutlama Programına Katkıda Bulundular

Bilecik
'in Bozüyük
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan öğretmenler, Eskişehir
Anadolu Üniversitesinin "Uzaklardaki Öğretmen" temalı bu seneki Öğretmenler Günü kutlamalarına katkıda bulundu.
Hafta sonu yapılacak Açık Öğretim Fakültesi Sınavları nedeniyle bugün yapılan kutlama programına, Eğitim Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri katıldı. Programda müzik öğretmeni Semah Açıkel daha önce görev yaptığı Ahlat Ovakışla
Ortaokulu'ndaki anılarını davetlilerle paylaştı. Ardından edebiyat ve Türkçe öğretmenleri, kendisi de bir öğretmen olan Faruk Nafiz Çamlıbel
'in "Han
Duvarları" adlı şiirden kesitleri tiyatral şeklinde okudular. Eğitim Fakültesi öğrencileri ve Halk Bilimleri Müdürlüğü çalışanları koro halinde Barış Manço
'nun şarkılarını icra ettiler. Milli Eğitim ve Üniversite dayanışmasının en güzel örneklerinden birinin yaşandığı ve katılımcıları duygu geçişleri yaşatan program ayakta alkışlandı. - BİLECİK
Eskişehir,Bozüyük,Bilecik
21 Kasım 2018 Çarşamba 18:07