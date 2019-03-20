Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı Veda Etti

Kaynak: DHA

Mersin'de, partisi MHP'den istifa ettikten sonra 31 Mart'ta aday olmayacağını açıklayan Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı, kendisi onuruna verilen yemekte ilçe sakinlerine veda etti.Başkan Ballı, ilçedeki bir otelde Kaymakam Hayati Taşdan tarafından verilen yemeğe eşi Fatma Ballı ile birlikte katıldı. Başkanlığı süresince belediyeye siyaset ve ayrımcılığı sokmadığını belirten Ballı, 41 kilometre mesafedeki Karamanastır bölgesinden cazibeli içme suyunu Bozyazı halkı ile buluşturduk. Bozyazı Atıksu Arıtma Tesisi'ni Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ilçemize kazandırdık. Kanalizasyon şebekesini tamamlayarak ilçemizi büyük bir sıkıntıdan kurtardık. 'Neyi yapamadın' diyorsanız, Bozyazı sahil bandının iyileştirmesini yapamadım. O içimde bir uhde kaldı dedi.Görevi süresinde kimseye ayrımcılık yapmadığını vurgulayan Ballı, İsteklerini yerine getiremediğim vatandaşlarım varsa, ya imkansızlıktan ya da yasaların sınırlamasındandır. Bu zaman zarfında gönlünü incittiklerim olmuşsa haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Ben hakkımı helal ediyorum. Benim artık seçimle siyasetle oy ile alakam yok. Ailemle daha çok zaman geçirmeyi düşünüyorum. diye konuştu.28 Mart 2004'te MHP'den Bozyazı Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçilen Ballı, dönemin Belediye Başkanı Gürsel Kavun'un 3 ay sonra vefat etmesinin ardından meclis üyelerinin oyları ile 23 Haziran 2004'te başkanlığa getirilmiş, 2009 ve 2014 seçimlerinde MHP'den Bozyazı Belediye Başkan Adayı olarak seçilmişti. - Bozyazımersin