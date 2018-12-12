Bozyazı Belediye Başkanı Partisinden İstifa Etti

Mersin
'in Bozyazı
ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Ballı
, partisi MHP
'den istifa etti.
Ballı, belediyede düzenlediği basın toplantısında, bir süre önce partisinden istifa ederek İYİ Parti
'ye geçen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz
'ı desteklediği gerekçesiyle MHP İl Başkanlığınca "kesin ihraç" istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini söyledi.
Kendisinden sözlü veya yazılı savunma istendiğini aktaran Ballı, "Ben Mersin'e sahip çıkmak adına Burhanettin Kocamaz'ın yanında olduğumu söyledim. Bu düşüncem devam ediyor. Ülkücü fikirlerim, duygularım aynı kalmak kaydıyla partim MHP'den istifa ediyorum. Herhangi bir savunma da vermeyeceğim." dedi.
Ballı, yerel seçimde aday olmayacağını daha önce açıkladığını anımsatarak, görevini bağımsız olarak sürdüreceğini, herhangi bir partiye geçmeyeceğini vurguladı.
MHP,Mersin,Bozyazı
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:24