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Bozyazı'da 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

24.11.2019 14:06 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:11Bozyazı'da 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı
'in ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilk tören 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Gazi Kırlangıç'ın Atatürk Anıtına çelenk koymasının ardından, kutlamalara Bozyazı Müftülüğü Konferans Salonu'nda devam edildi.

Buradaki törende konuşan Milli Eğitim Müdür Vekili Kırlangıç, bir milletin milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü ve medeniyet bakımından kalkınmış olmasının, öğretmenlerin üstün çalışmalarına bağlı olduğunu söyledi. Öğretmenlerin, milli birlik ve beraberliğin teminatı olduklarını vurgulayan Kırlangıç, "Bugün tüm öğretmenlerimizin hizmetlerine karşılık, saygı ve sevgi ile anıldığı, öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili farkındalığın oluştuğu güzel bir gündür. İnsan, öğretmen sayesinde ancak ahlakı, maneviyatı, bilgiyi beceriyi, medeniyeti öğrenebilir. Öğretmen bir bahar güneşi gibidir. Nasıl can verirse güneş havaya, suya, toprağa, öğretmen de öyle can verir bir topluma. İnsanlık öğretmen sayesinde tanışmıştır medeniyetle. Öğretmen, öğrencilerine ve bütün topluma aydınlanmada liderlik yapma misyonunun sahibidir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Lütfiye Keskin Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladıkları, terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenlerin yaşamlarından alıntıların yapıldığı 'gölge oyunu' ile öğretmen ve öğrenci ilişkilerinin hicivli şekilde anlatıldığı tiyatro oyunları sergilendi. Emekli olan ve 'Hizmet Şeref Belgesi' alan öğretmenlere belgelerinin verildiği tören, protokol tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasında dereceye giren okullara madalya ve kupalarının verilmesiyle sona erdi. - MERSİN

Bozyazı, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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