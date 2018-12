Bozyazı'da 'Dünya Engelliler Günü' Etkinliklerle Kutlandı

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:47



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:47

Mersin'in Bozyazı ilçesinde '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' çeşitli etkinliklerle kutlandı.Mersin Büyükşehir Belediyesi Kapalı Otopark ve Pazar Yerinde, Bozyazı Engelliler ve Engelli Aileler Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Hayatı Taşdan, Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Atılkan, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, kurum amirleri, gaziler, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, engelliler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.Kaymakam Taşdan'ı etkinliğe gelişinde polis elbisesi giymiş engelliler karşılayarak selamladı. Engelliler tarafından yapılan resim ve elişi sergisini gezen Taşdan, karakalem yapılan portresini inceleyerek beğendi. Taşdan, yaptıkları çalışmalardan dolayı engellileri kutlarken, Taşdan'a portresi ise hediye edildi.Bozyazı Engelliler ve Engelli Aileler Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Yıldırım, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde kendilerini yalnız bırakmayan katılımcılara teşekkür etti. Ardından dernek üyeleri tarafından hazırlanan müzik, skeç, folklor ve kısa tiyatro gösterilerinin sunumu yapıldı. Kısa tiyatro gösterimi sırasında açılan Türk bayrağı, Kaymakam Taşdan'a verildi. Yapılan sunumlar katılımcılar tarafından büyük beğeni ile izlenerek uzun süre alkışlandı."Unutulmamalıdır ki, her insan bir engelli adayıdır"Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, huzurlu ve güvenli bir toplum olmanın yolunun, engelli vatandaşların toplumun ayrılmaz birer parçası haline getirilmesi ile mümkün olacağını söyledi. Taşdan, "Bu nedenle, Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık günü, engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığın oluşturulması açısından önemli bir gündür. Bu kapsamda engelli vatandaşlarımızın sorunlarının gündeme getirilmesi, kendilerine tanınan haklardan ve fırsatlardan eşit şekilde ve en üst düzeyde yararlanması, yaşam kalitelerini yükseltecek maddi, manevi ve yasal imkanlara sahip olmalarının sağlanması, her birey gibi onların da kendi hayatlarını bağımsız ve iyi şartlarda yaşama hakkı elde edebilmeleri gibi hususlarda toplum, devlet ve hükümet yetkilileri nezdinde seslerini duyurmaları ve farkındalık oluşturması açısından çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki, her insan bir engelli adayıdır" dedi. - MERSİN