Haberler » 3. Sayfa » Bozyazı'da kaza; 2 yaralı - Haberler

Bozyazı'da kaza; 2 yaralı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobil ile çapa motorunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, biri ağır 2 kişi yaralandı.

25.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:12Bozyazı'da kaza; 2 yaralı
'in ilçesinde otomobil ile çapa motorunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-400 Karayolu Tekmen Mahallesi Doğancı yol ayrımında meydana geldi. Özer Ö. yönetimindeki 34 BBM 904 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Abdurrahman D.'nin kullandığı çapa motoruna çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil devrilerek yan yatarken, çapa motoru ise yolun kenarına savruldu. Çevrede bulunan vatandaşların yardımı ile yan yatan otomobilin içerisinde bulunan yaralı sürücü çıkarıldı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Anamur'daki hastanelere kaldırıldı.

Çapa motoru sürücüsü Abdurrahman D.'nin durumunun ağır olduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaza nedeniyle D-400 Karayolunda bir süre kontrollü geçiş sağlandı. - MERSİN

Bozyazı, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
09:47  Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!
09:30  On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Şubat MPİ On Numara sonuçları
09:20  Sabahattin Ali kimdir? Sabahattin Ali hayatı ve biyografisi!
25.02.2020 12:43:04