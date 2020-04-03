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Bozyazı'da maske üretimi başladı

Bozyazı Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticiler, dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadeleye katkı sunmak amacıyla gönüllü olarak maske üretimine başladı.

03.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:06
Bozyazı'da maske üretimi başladı
Bozyazı Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticiler, dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadeleye katkı sunmak amacıyla gönüllü olarak maske üretimine başladı.

Bozyazı Halk Eğitim Merkezini ziyaret eden ve üretilen maskeleri inceleyip, üretim tezgahlarını gezerek usta öğreticileri kutlayan Kaymakam Arif Yalçın, "Üretilen maskeler sağlık kuruluşlarımız ile güvenlik personelimize ayrıca vatandaşlarımıza dağıtılacaktır. Gönüllülük esasıyla bu işi yapan usta öğreticilerimizi takdir ediyorum. Halkımızın sağlığı için her türlü önlem ve tedbirleri alıyoruz. Halkımızın da alınan tedbirlere uyması gerekiyor. Salgın küresel, mücadele ulusal. Sağlığımız için zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayacağız. Özellikle yaşlılarımızdan ricamız sokağa çıkmamaları. Herhangi bir durumda ise 112, 155 ve 156'yı aramaları yeterli olacaktır. Sağlığımız için evde kalalım" dedi.

Kaymakam Yalçın'ı maske üretimi konusunda bilgilendiren, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Aydul, gönüllülük esasına dayalı olarak 15 usta öğretici tarafından haftada bin 400 maske üretiminin gerçekleştirileceğini, üretilen maskelerin öncelikli olarak sağlık kuruluşları ile güvenlik güçlerine verileceğini, talep gelmesi halinde ise özel kuruluşlara da maske üretebileceklerini söyledi. - MERSİN
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Kaynak: İHA

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