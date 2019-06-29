29.06.2019 16:13
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Bozyazı'da polise mukavemette bulunan 2 kişi tutuklandı

Bozyazı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polise mukavemet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı, biri 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

Mersin 'in Bozyazı ilçesinde polise mukavemet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı, biri 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, bazı şahısların çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine Merkez Mahallesi'ne giden polis ekipleri, şahısları gözaltına almak isteyince dirençle karşılaştı. Destek polis ekiplerinin gelmesiyle 3 şüpheli gözaltına alınarak Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne götürüldü.

Polise hakaret ettikleri de öne sürülen şüphelilerden A.K. ve M.D. sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı. - MERSİN
Kaynak: İHA
Merkez , Polis , Mersin , Bozyazı , 3. Sayfa

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