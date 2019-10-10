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Bozyazı'da tamir için bırakılan araç kundaklandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde tamir için bırakılan otomobil gece kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

10.10.2019 15:29Bozyazı'da tamir için bırakılan araç kundaklandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde tamir için bırakılan otomobil gece kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı D-400 Karayolu üzerinde bulunan bir tamirci dükkanında meydana geldi. Tamir için dükkana bırakılan 33 ZK 154 plakalı otomobil, gece geç saatlerde yüzleri maskeli kişilerce ateşe verilerek yakıldı. Otomobildeki yangın, vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden itfaiye ekiplerince söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Bölgede inceleme yapan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden yüzleri maskeli olduğunu belirlediği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - MERSİN

Alparslan Türkeş Bulvarı, Bozyazı, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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