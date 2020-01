Bozyazı'da veliler ve öğretmenler kan bağışında bulundu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Vali Çetin Birmek Ortaokulu'nda düzenlenen kampanya kapsamında öğretmenler ve veliler kan bağışında bulundu.Tekeli Mahallesinde bulunan Vali Çetin Birmek Ortaokulu idaresi ve okul aile birliği ile Kızılay'ın işbirliği sonucu düzenlenen kan bağışı kampanyasına Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik, Okul Aile Birliği Başkanı Şener Portakal, Tekeli Mahalle Muhtarı Süleyman Fidan ve öğrenci velileri katıldı. Kan bağışı öncesi öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Yalçın, kan bağışının önemini ve sağlığa sağladığı faydaları öğrencilere anlattı. Velilerin ve öğretmenlerin gösterdiği sosyal sorumluluğun çocuklara da doğrudan yansıdığını dile getiren Yalçın, "Her insanın her zaman kana ihtiyaç duyacağını unutmayın. Bu nedenle kan bağışı çok önemli. Diğer yandan düzenli olarak yapılan kan bağışının insan sağlığına sağladığı faydalar da unutulmamalı. Belirli bir yaşa eriştiğinizde sağlıklı iseniz, kan bağışını alışkanlık haline getirerek kan bağışında bulunun. Bu kan bağışı kampanyasına katılarak gönüllü kan veren öğrenci velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.Şener Portakal ise kan bağışı kampanyası düzenleme fikrinin okul Müdürü Mustafa Şen'e ait olduğunu, durumu öğrenci velilerine anlattığını ve olumlu karşılanması sonucu Kızılay ile irtibata geçtiklerini ve kampanyayı düzenlediklerini, bundan böyle her yıl okulda kan bağışı düzenleyerek, farkındalık oluşturmak ve Kızılay'a katkı sağlamaya çalışacaklarını, bu duyarlı davranışlarından dolayıda velilere teşekkür ettiğini belirtti. Okul girişinde bulunan sınıfta kurulan kan verme standında kaydını yaptıran Şen ve Şener ilk kan bağışını yapan kişiler oldu.Düzenli kan bağışında bulunan Fevzi Katar isimli veliye ise Kızılay yetkilisi tarafından bronz madalya verildi. - MERSİN