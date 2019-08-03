BP, Çinli Didi ortaklığıyla şarj istasyonları kuracak

Elektrikli araç şarj ünitesi sayısının 1 milyonu geçtiği Çin'de yakın zamanda bu sayının daha da artması bekleniyor çünkü dünya petrol devlerinden BP, Didi ile birlikte yeni şarj istasyonları kurmak için iş birliği yapıyor.

Çin telefonla taksi çağırma platformu Didi Chuxing, 1 Ağustos Perşembe günü, British Petroleum (BP) ile Çin'in yanı sıra şirketin faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde yeni enerji araçları için şarj istasyonları oluşturma ve işletme amacıyla bir girişim geliştirdiğini açıkladı.

BP'nin Güney Çin kenti Guangzhou'da kurduğu ilk şarj istasyonu şu anda deneme operasyonu için Didi'nin şarj platformuna bağlanmış durumda. Didi'den yapılan açıklamaya göre, ortak şirket kurulduktan sonra şarj istasyonlarının inşa ve işletme sürecine hız verilecek.

BP'nin Satış Baş Yöneticisi Tufan Erginbilgiç de "Dünyanın en büyük elektrikli araç piyasası olarak Çin, olağanüstü kapsamlı inovatif yeni iş geliştirme fırsatları sunuyor ve biz bu ortaklığı bu kadar hızlı değişen bir çevre açısından mükemmel bir işbirliği olarak görüyoruz" açıklamasını yaptı.

Tufan Erginbilgiç, Didi'nin geniş bir kullanıcı tabanına sahip olması dolayısıyla şarj istasyonlarının işletmeye girer girmez popüler hale geleceğini beklediklerini söyleyerek "Bu adımla faaliyetlerimizi çok daha geniş bir alana yaymış olacağız" dedi.

Didi Chuxing Çin'in dışında Meksika, Avustralya ve Japonya'da kendi markası altında faaliyet gösteriyor. Öte yandan Ocak 2018'de Brezilya'nın lider ortak otomobil kullanım markası 99'unu da aldı. Didi, dünyanın 1.000 kentinde dünya nüfusunun yüzde 80'inden fazlasına ulaşım alanında hizmet veriyor.