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BP'den Doğru Yakıt Sistemi

BP Türkiye, akaryakıt sektörünün ortak sorunlarından biri olan yanlış dolum vakalarını önlemek amacıyla ‘Doğru Yakıt Sistemi’ teknolojisi geliştirdi.

23.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:41BP'den Doğru Yakıt Sistemi
BP , akaryakıt sektörünün ortak sorunlarından biri olan yanlış dolum vakalarını önlemek amacıyla 'Doğru Yakıt Sistemi' teknolojisi geliştirdi.



Yeni teknoloji sayesinde, hatalı yakıt alımının önüne geçilirken müşteri memnuniyetini daha da üst seviyelere taşımayı hedeflenecek.

2019 yıl sonu itibariyle Türkiye çapındaki BP istasyonlarında aktif olarak hizmete vermeye başlayan bu yeni sistem sayesinde, BP müşterileri karşılaşabilecekleri yanlış dolum kaynaklı sorunlardan korunuyor. Akaryakıt alımında en büyük problemlerden bir tanesi olan benzinli araca motorin, dizel araca benzin ikmali hataları dolayısıyla ortaya çıkan ve sürücülere hem maddi hem de manevi etki yaratan sorunların bu yeni sistem sayesinde önüne geçiliyor.

Sistem nasıl çalışıyor?

Bu yeni sistemde; kullanım amacı yanlış dolumu engelleme ile sınırlı olmak üzere, araç plakaları aracın yakıt türü ile otomatik olarak eşleştirilerek Doğru Yakıt Sistemi altında kaydediliyor.

plakası sisteme kayıtlı olan BP müşterilerinin istasyonlardan herhangi birini ilk ziyaret ettiklerinde, pompada yakıt tipinin otomatik olarak tanınmasını ve pompa satış görevlisini yakıt ikmali başlamadan uyararak doğru akaryakıtın verilmesini sağlıyor.

Sisteme henüz kayıtlı olmayan müşteriler, BP'den yaptıkları ikinci akaryakıt alımlarında Doğru Yakıt Sistemi'ne kaydediliyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre; Turpak'ın uzman ekibi ile birlikte hayata geçirilen sistem, kişisel veri gizliliği gözetilerek geliştirilmiş.


Türkiye, Araç, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Otomobil

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