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BP Lightsource BP hisselerini artıracak

BP, Lightsource BP'deki hisselerini yüzde 43 düzeyinden yüzde 50 düzeyine çıkarak, güneş enerjisi alanında hissedarlıktan bir iş ortaklığına geçme kararını açıkladı.

05.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:25BP Lightsource BP hisselerini artıracak
– BP, Lightsource BP'deki hisselerini yüzde 43 düzeyinden yüzde 50 düzeyine çıkarak, güneş enerjisi alanında hissedarlıktan bir iş ortaklığına geçme kararını açıkladı.

BP'nin hamlesi, , Kuzey ve Güney Amerika ve 'da büyük projeleri olan ve 2024 yılında toplam hacmini 10 GW'a yükseltmeyi hedefleyen Lightsource BP'nin büyümesini hızlandırma kararı sonrasında geldi.

BP Alternatif Enerji CEO'su Dev Sanyal, "BP dünyanın giderek artan düşük karbon salınımlı enerji kaynaklarına ihtiyacını karşılama konusunda yer almak istiyor. 2040 yılına dek 10 kat artması hedeflenen güneş enerjisi bu ihtiyacı karşılamada kilit bir rol oynayacak. Bu yüzden Lightsource BP ile ortaklığımızı derinleştirmek istedik" dedi.


- İstanbul

Güney Amerika, Avustralya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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