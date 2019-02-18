Bp, Mısır'da Batı Nil Delta Projesinin İkinci Aşamasından Gaz Üretimine Başladı

BP, Batı Nil Delta projesinin ikinci aşamasından gaz üretimine başladı. Denizin derinliklerinde mevcut kara tesisi bağlantısı ile geliştirilen proje kapsamında iki sahadan günde 11.3 milyon metreküp gaz üretiliyor.
İngiltere merkezli petrol şirketi British Petroleum (BP), Mısır karasularında bulunan ve yüzde 82.75 hisseye sahip olduğu Batı Nil Delta Bölgesi'ndeki çalışmalarının ikinci aşaması kapsamında Giza ve Fayoum sahalarından gaz üretimine başladığını açıkladı.
Denizin derinliklerinde mevcut kara tesisi bağlantısı ile geliştirilen proje kapsamında iki sahadan günde 400 milyon feet küp (11.3 milyon metreküp) gaz üretiliyor. Üretimin zamanla 700 milyon feet küpe (19.8 milyon metreküp) çıkması bekleniyor.
BP Grup İcra Kurulu Başkanı Bob Dudley, üretime başlanan West Nile Delta'ın ikinci aşaması ile BP'nin son üç yılda güvenli bir şekilde 21 yeni büyük üretim projesini gerçekleştirdiğini kaydederek 2021 itibariyle günde 900.000 varil petrol eşdeğeri gaz üretme hedeflerine doğru ilerlemeye devam ettiklerini ifade etti.
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Kaynak: Enerjienstitusu.com