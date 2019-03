Bpp Adayı Has, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Hüseyin Has, seçim çalışmalarına devam ediyor.Büyük Birlik Partisi (BBP) Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Hüseyin Has, seçim çalışmaları kapsamında ilçedeki bazı sivil toplum örgütlerini ziyaret etti. Hüseyin Has, Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası başkanları ve yönetimi ile bir araya geldi. Has'a ziyarette, BBP İlçe Meclis Üyesi adayları Fatih Yılmaz ile Ertan Başaran eşlik etti.Büyük Birlik Partisi (BBP) Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Hüseyin Has, ziyaretlerde, ilk olarak Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası Başkanı Saadettin Akkoyunlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde, Has, 31 Mart Yerel seçimlerde BBP olarak yola çıktıklarını, bu kapsamda Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret edip duygu ve düşüncelerini aktarmak istediklerini söyledi. Has, "Mustafakemalpaşa'nın meselelerini çok iyi biliyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın teveccühüne layık olup bizleri 31 Mart günü seçerlerse biz de M. Kemalpaşa'yı daha yaşanılır bir yere getirmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.Büyük Birlik Partisi (BBP) Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Hüseyin Has ilçedeki ikinci durağı ise Ticaret ve Sanayi Odası oldu. Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tekin Uzkınay ve yönetimi ile buluşan BBP Adayı Hüseyin Has, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. - BURSA