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Beşiktaş, Braga'ya 3-1 yenildi!

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında Beşiktaş, Braga'ya 3-1 yenildi. Bu sonuçla siyah-beyazlı takımın bir üst tura yükselme şansı kalmadı.

07.11.2019 21:57 | Son Güncelleme: 08.11.2019 00:57

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş, dördüncü maçında Braga'ya konuk oldu. Mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Gediminas Mazeika yönetti. Karşılaşmayı Portekiz ekibi Braga 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini Paulinho (2) ve Eduardo kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü Tyler Boyd'dan geldi.

LENS KIRMIZI KART GÖRDÜ

Beşiktaş'ta 44. dakikada Jeremain Lens kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 4 maç sonunda henüz puanla tanışamayan Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselme şansı kalmadı. UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 28 Kasım'da Beşiktaş, Slovan Bratislava'yı ağırlayacak. Braga'nın konuğu da Wolverhampton olacak.

Beşiktaş, Braga'ya 3-1 yenildi!

Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Avrupa, Spor


YORUMLAR (10)
.: TÜRKİYE LİGİ 5 PARA ETMEZ FUTBOLCULARI ZENGİN EDEN LİGDİR . BİZİM 3-5 MİLYON EURO VERDİĞİMİZ TOPÇULARA AVRUPADA MAXİMUM 300 BİN EURO PARA VERİRLER .
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11 0
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MİLLİ TR: roco savunmada koca bir hiççççç
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2 0
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GAZİ: Transferlere milyarları yatırın sonra Mahalli ligde oynayıp laf salatası yaparsınız. yazıklar olsun.
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MEMLEKETİM: Fatih, Ünal, Avci bunlar anterönör deyiller. Utanmazlar Liverpool 36 saatte üst düzey 3 mac yapiyor. Bizim gerizekali takimlar haftada bir mac yapamiyor. Bunlar korkak. Bunlar utanmaz. Bunlar rezil. Bunlara anterönör diye takim emanet edenlerde ahmak.
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15 4
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ZAXD: İlk gol geldi diyince Beşiktaş attı sandım sjxjsj Türk kulüpleri pardon Fransız İngiliz Kulüplerimiz iyice loser oldu dmdkdj
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2 1
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MÜFİT: 5-0 diyorum sizin de skor tahminleri alalım.
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3 10
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2-0: HAHAHHAHAHAH
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1 1
KARTAL YILMAZ: beşiktaş 2 -braga 0
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0 6
MELİKSAH: bu kadar yabancıyla beşiktaşın galip gelmesi zor ruh yok takımlarda
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8 1
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SERKAN B.: abdullah avci yi postalayin bu mactan sonra. hasta olsan bile gideceksin oraya. gemi batmak üzereyken, onu en son terk eden kaptan olur. ölecegine bilse bile. yollayin artik yeter.
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5 0
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