Beşiktaş, Braga'ya 3-1 yenildi!

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş, dördüncü maçında Braga'ya konuk oldu. Mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Gediminas Mazeika yönetti. Karşılaşmayı Portekiz ekibi Braga 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini Paulinho (2) ve Eduardo kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü Tyler Boyd'dan geldi.

LENS KIRMIZI KART GÖRDÜ

Beşiktaş'ta 44. dakikada Jeremain Lens kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 4 maç sonunda henüz puanla tanışamayan Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselme şansı kalmadı. UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 28 Kasım'da Beşiktaş, Slovan Bratislava'yı ağırlayacak. Braga'nın konuğu da Wolverhampton olacak.