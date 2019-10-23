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Braga hazırlıklarını tamamladı

- Braga hazırlıklarını tamamladıİSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Beşiktaş'a konuk olacak olan Braga, bu maçın hazırlıklarını Beşiktaş Park'ta yaptığı antrenmanla tamamladı.

23.10.2019 21:24
- Braga hazırlıklarını tamamladı
İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Beşiktaş'a konuk olacak olan Braga, bu maçın hazırlıklarını Beşiktaş Park'ta yaptığı antrenmanla tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Portekiz temsilcisi Braga, bu maçın hazırlıklarını maçın oynanacağı Beşiktaş Park'ta yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde yapılan çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. İdman öncesinde Teknik Direktör Pinto, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Isınma koşularının ardından açma germe hareketi yapan futbolcular, idmanın basına kapalı bölümünde ise topla çalışmalar yaptı. Antrenman taktik idmanla son buldu.
Braga hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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