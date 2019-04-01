Kayseri
Müftülüğü Engelliler Koordinatörlüğü tarafından Melikgazi
Silver Kur'an Kursu'nda düzenlenen 64 saatlik "Braill Alfabesi ile Elif Ba" kursu tamamlandı.
Müftülükten yapılan açıklamaya göre, vaiz, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı ve Kur'an kursu öğreticilerinden oluşan 25 kadın kursiyer, "Braill Alfabesi ile Elif Ba" kursunu tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.
Programda konuşan Müftü Şahin Güven
, şunları kaydetti:
"Personelimizin daha donanımlı olması için çeşitli kurslar ve seminerler düzenlemekteyiz. Bu açıdan bu kursları çok önemli görüyorum. İnsanlara hizmet verirken gerekli olan donanımı ve alt yapıyı oluşturmak için gerçekleştirilen böyle güzel bir kursa katılımlarından dolayı siz değerli kursiyerlerimize ve kurs hocamıza teşekkür ediyorum.
Konuşmaların ardından kursiyerlere katılım belgelerini takdim etti.
Melikgazi, Kayseri, Güncel
Kaynak: AA