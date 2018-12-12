12 Aralık 2018 Çarşamba 14:56



12 Aralık 2018 Çarşamba 14:56

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, ligler ve milli takımlar bazında 20 sponsorlarının bulunduğunu söyledi.Zorlu PSM'de Brand&Sport Summit 2018 konferansının "Basketbolda Markalaşma" paneline katılan TBF Başkanı, sponsorluk bazında geçen seneye göre %50 artış sağladıklarını belirtti.Türk sporunda sponsorluk konusunda en büyük eksikliğin, uzun soluklu anlaşmalar yapamamak olduğunu dile getiren Türkoğlu, "Markanın ihtiyacına cevap vermek çok önemli. İşe büyük çerçeveden baktığınız zaman işlerin uzun soluklu olması gerektiğine inandık. Bu, özellikle NBA'deki tecrübelerim sonucunda oldu. Sporculuğunuz dışında insani yönlerinizle de insanlara dokunmuş oluyorsunuz. Bizi bir kahraman olarak gördükleri zaman onlara bir gülümsemeniz bile inanılmaz geri dönüş sağlıyor." diye konuştu.Basketbolu, "İzlenmesi çok keyifli bir branş" olarak tanımlayan Türkoğlu, şöyle devam etti:"Milli takımlar ve ligler bazında 20 sponsorumuz var. %50'ye yakın bir artış var. Biz federasyon olarak şeffaflığımızı, samimiyetimizi markalara dile getirmeye çalışıyoruz. Avantajımız buradan başlıyor. Hiçbir markayı geri çevirmemeye çalışıyoruz. Gerekirse farklı projeleri onlara sunup, güzel iş birlikleri yapıyoruz. Sadece maddi bir çıkar göz etmiyoruz. Biz olaya iki taraflı bakıyoruz, sanırım o yüzden herkes bizimle çalışmak istiyor. Projeden iki tarafta memnun olursa, bu sürdürülebilir bir çalışma oluyor. Hem sponsorlarımız hem de biz çok keyif alıyoruz, böyle olunca çok güzel işler ortaya çıkıyor."Hidayet Türkoğlu, Kobe Bryant'a yaptığı bloğun hatırlatılması üzerine ise, "O şans. Hayatta doğru zamanda doğru yerde olacaksın. İyi bir savunmacı değildim. Korkutabilir miyim diye elimi salladım topa deydi." şeklinde cevap verdi.