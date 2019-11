Dizi ve film yapımcısı Fatih Aksoy, Türkiye 'nin çok cazip bir laboratuvar olduğunu belirterek, "Türkiye'de başarılı olmuş dizi, dünyanın her yerinde aynı başarıyı gösteriyor. Çok tuhaf bir şey bu. Bu durum başka ülkeler için pek geçerli bir şey değil." dedi.Bu yıl "Geleceği Tasarlamak" temasıyla Zorlu PSM'de gerçekleştirilen "Brand Week İstanbul 2019"da "Türkiye'de Tutan Hikaye Yaratmak" başlıklı oturum yapıldı.MediaCat Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan'ın moderatörlüğünü yaptığı oturumda, yapımcı Fatih Aksoy, oyuncu Seray Kaya ile The Walt Disney Company Türkiye Medya Birimi Genel Müdür Yardımcısı ve Satış Grup Başkanı Mehmet İçağasıoğlu konuşmacı olarak yer aldı.Aksoy yaptığı konuşmada, insanlığın var olduğu günden bu yana değişmeyen hikayeler olduğunu aktararak, kardeşler arası rekabet, aşk, annelik, babalık gibi insana ait meseleler üzerine çalıştıklarını dile getirdi."Türkiye çok cazip bir laboratuvar"Dizi ihracatının artarak devam ettiğini vurgulayan Aksoy, "Aslında bu bizim tasarladığımız bir şey değildi. Türkiye çok cazip bir laboratuvar, Türkiye'de başarılı olmuş dizi, dünyanın her yerinde aynı başarıyı gösteriyor. Çok tuhaf bir şey bu. Mesela Uruguay'da, Peru'da, Şili'de, Angola'da, Bangladeş'te, Hırvatistan'da, Romanya'da, Kazakistan'da da başarılı oluyor. Bu durum başka ülkeler için pek geçerli bir şey değil. Anlayamadığımız bir şekilde Türkiye'de başarılı olan bir dizi, dünyanın her yerinde başarılı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.Aksoy, ABD'nin Türkiye'den daha yüksek gelir elde ettiğini fakat izleyici sayısı olarak Türkiye'nin "free TV"ler sayesinde dünyada birinci olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:"Türkiye açısından, girdiğinde ihracatı bir kademe daha yükseltecek iki pazar var, bunlardan birincisi Çin, diğeri de Japonya. Uzak Doğu'da henüz yokuz. Yapımcılar buralara girmek için çaba harcıyor. Yakın gelecekte dünyada daha fazla insanın Türk dizilerini izlemesini sağlayacağız. Mesela İstanbul dünyada 5. hedeflenen destinasyon. İnsanların gitmek istediği 5. şehir. Bunun sebeplerinden birisi de dizilerde İstanbul'u görmeleri.""Reklam verenler Amerika'da şiddete bakmıyorlar"Mehmet İçağasıoğlu da sponsorluk anlaşmalarında şiddet içerikleri barındıran dizilere yönelik kısıtlamanın kendilerini etkilemediğinin altını çizerek, "Türkiye'de bazı reklam verenler, şiddet içeriklerini bahane ederek dizilere reklam vermeyeceklerini söyledi fakat ben şunu da sorguluyorum; Birleşmiş Milletler verilerine baktığımızda bugün Amerika'nın gerek kadına yönelik şiddette gerek toplumsal şiddette dünyada en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi olduğu gözüküyor. Bu reklam verenler Amerika'da böyle bir şeyin içerisine girmiyorlar." ifadelerini kullandı.Dizi ve senaryo seçerken bu tavrı önemsemediklerine dikkati çeken İçağasıoğlu, "Dizilerimizi önermelerine bakarak satın almıyoruz. Dizilerimizin bazı bölümlerinde ya da sahnelerinde şiddet olabilir ama bu toplam hikayenin gelenine yayılmıyorsa, senaryo akışında sistematik bir şekilde yer almıyorsa bizim için bir sıkıntı yok demektir." diye konuştu.Oyuncu Seray Kaya ise "Anne" dizisinin çekimlerinde konunun dram olması bakımından psikolojik olarak zorluk yaşadığını ifade ederek, "Canlandırdığımız karaktere acılarımızı yansıttığımızda yaptığımız iş daha da gerçekçi oluyor." dedi.