Brandenburg Kapısı Önünde 251 Sembolik Şehit Tabutu

15 Temmuz şehitleri için Brandenburg Kapısı önünde tabutlu anma töreni. Berlin 'in tarihi Brandenburg Kapısı önünde 15 Temmuz şehitleri için ilginç bir anma töreni düzenlendi. "Hacivat" adlı sivil inisiyatifin organize ettiği törende, FETÖ terör örgütü darbe girişiminin üçüncü yıldönümü vesilesiyle Berlin Brandenburg Kapısı önündeki meydanda, hain saldırıda hayatını kaybeden her bir şehidimiz için ayrı ayrı 251 tabut kuruldu."Hacivat" üyeleri ve gönüllülerden oluşan grup, önce -tabut büyüklüğünde- 251 kartondan tabut yaptı. Tabutlar, üzerine Türk bayrağı sarılarak yine kartondan bir podeskin üzerine yerleştirildi. Sonra 251 şehidimizin isimlerinin, memleketlerinin ve doğum tarihlerinin yazılı olduğu kağıtlar tabutların üzerine tek tek yapıştırıldı. Toplam birbuçuk saat süren bu hummalı çalışmaya, imece usulü küçük büyük herkes katıldı.Tarihi Brandenburg Kapısı Tarihi Bir An YaşadıBrandenburg kapısı önündeki meydan birden kırmızı beyaz tabuttan bir tarlaya döndü. Bu ilginç etkinlik turistlerin ve tarihi alanı ziyaret edenlerin de ilgisini üzerine çekti ve pek çok kişi fotoğraf çekti. Burada yapılan Almanca ve Türkçe konuşmalarda, 15 Temmuz şehitleri tekrar anıldı ve böyle korkunç bir anın ülkemizde tekrar yaşanmaması için dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapıldı."Hacivat" sivil inisiyatifinin kurucusu Bilgili Üretmen yaptığı değerlendirmede, Almanya'nın Taksim Meydanı gibi görülen tarihi Brandenburg Kapısı önündeki Pariser Platz Meydanı'nda ses getirecek bir anma töreni gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Bütün dünyaya şehitlerimizin unutulmadığı mesajını vermek istediklerinin altını çizen Üretmen, "Aslında bu eylemi Avrupa'nın farklı 5 büyük kentinde tekrarlamayı düşündük. Ama baktık ki hem çok masraflı hem de çok zaman alıyor, şimdilik sadece Berlin'de başlayalım dedik. Birbuçuk saat içerisinde 251 şehit tabutu kurup üzerine Türk bayrağı sarmak dünyada ilk kez görülmüş bir şey" dedi.Almanya'nın ve Alman basınının hain darbe girişimine karşı tutumunu ve kaçak FETÖ terör örgütü mensuplarına kucak açmalarını da eleştiren Bilgili Üretmen, "Bu darbeciyi, bu haini Alman halkına şirin gösterip insanları kandırmaya çalıştılar. Biz burada 50 yıldır yaşıyoruz, çalışıyoruz, vergimizi ödüyoruz, bu toplumun bir parçasıyız ama bunların bize karşı yaptıkları büyük bir hainlik. Burada 50 senedir çalışan babama karşı bir hainlik, kimliğimize karşı yapılan bir hainliktir bu. Ben bunu hayatım boyunca unutmam" ifadelerini kullandı.Berlin'de okul tatilinin başlamış olması nedeniyle anma etkinliğine katılımın beklenenden az olduğu görüldü. Polisin de güvenlik önlemleri aldığı anma töreninde kısmen dışarıdan küçük provokasyonlar olsa da tarihi anma töreni sorunsuz sona erdi. - BERLİN