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Brandon Mechele: "Tribünleri susturmak bizim elimizde"

- Brandon Mechele: "Tribünleri susturmak bizim elimizde"İSTANBUL - Şampiyonlar Ligi mücadelesinde yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Club Brugge'da savunma oyuncusu Brandon Mechele soruları yanıtladı.

25.11.2019 20:12 | Son Güncelleme: 25.11.2019 20:17
- Brandon Mechele: "Tribünleri susturmak bizim elimizde"
İSTANBUL - Şampiyonlar Ligi mücadelesinde yarın ile deplasmanda karşılaşacak olan Club Brugge'da savunma oyuncusu Brandon Mechele soruları yanıtladı. Mechele, 'de tribünlerin coşkulu olduğunun hatırlatılması üzerine, "Tribünleri susturmak bizim elimizde" diye konuştu.
Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Club Brugge'da takımın savunma oyuncularından Brandon Mechele, basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Mechele, "3. sıradayız ve grubu bu sırada bitirebiliriz. Hatta 2. sırada da bitirebiliriz ve bu nedenle karşılaşmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Hem savunmada hem de hücumda iyi bir bağlantı kurmamız gerekiyor. Daha önceki maçlardaki gibi oynamamız gerekiyor. Bunun için de elimizden geleni yapacağız" dedi.
"Taraftarı susturmak bizim elimizde"
Belçika'da oynanan ilk karşılaşmada galibiyet elde edebileceklerini ancak başaramadıklarını söyleyen Mechele, "1 puandan daha fazlasını alabilirdik ilk maçta ama maalesef olmadı. Bu maçta daha fazlasını vereceğiz ve umarım daha çok puan alacağız yarın" dedi. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Andone, Falcao ve Babel'le ilgili konuşan savunma oyuncusu, "3'ü de önemli oyuncular Galatasaray adına. Ancak Galatasaray büyük bir takım. Yedekleriyle de bu açığı kapatacaklarını düşünüyorum. Onlara da bir fırsat doğacaktır ve kendilerini gösterebilirler" diye konuştu.
Son olarak Galatasaray taraftarıyla ilgili görüşü sorulan Mechele, "Birkaç sene önce Beşiktaş maçında benzer bir durumla karşılaşmıştık ve iletişim kuramaz hale gelmiştik. Ancak stattaki taraftarı susturmak da bizim elimizde ve her şey bize bağlı" diyerek sözlerini tamamladı.
Brandon Mechele:

Club Brugge, Galatasaray, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA


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