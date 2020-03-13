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Brek'ten yeni tekli: "bilmek istemem"

"Bilmek İstemem" alışılagelmiş bir Brek şarkısı olmadığı gibi, sanatçının kendi alışkanlıklarını kırmaya ve sınırlarını esnetmeye çalıştığının da habercisi.

13.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:28
Brek'ten yeni tekli:

Bolca elektrik gitar duyduğumuz teklide Brek'e gitarda Dehan Kılınçarslan, geri vokallerde ise Hazal Döleneken eşlik ediyor.

Dingin, aheste ve melankolik bir tekli olan "Bilmek İstemem", Brek'in 2020 sonbahar aylarında yayımlamayı planladığı yeni albüm "Beyaz Dalga"ya dair ipuçları taşıyor. Kendine has tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Brek, yeni teklisiyle de müzikseverlerin radarında kalmaya devam edecek.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Güncel

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