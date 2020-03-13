Brek'ten yeni tekli: "bilmek istemem"
"Bilmek İstemem" alışılagelmiş bir Brek şarkısı olmadığı gibi, sanatçının kendi alışkanlıklarını kırmaya ve sınırlarını esnetmeye çalıştığının da habercisi.
13.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:28
Bolca elektrik gitar duyduğumuz teklide Brek'e gitarda Dehan Kılınçarslan, geri vokallerde ise Hazal Döleneken eşlik ediyor.
Dingin, aheste ve melankolik bir tekli olan "Bilmek İstemem", Brek'in 2020 sonbahar aylarında yayımlamayı planladığı yeni albüm "Beyaz Dalga"ya dair ipuçları taşıyor. Kendine has tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Brek, yeni teklisiyle de müzikseverlerin radarında kalmaya devam edecek.
Kaynak: Bültenler
Etiketler : Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Güncel
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Güncel
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi
Güncel
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Güncel
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet