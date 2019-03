Bremen Mızıkacıları'ndan Farkındalık Konseri

Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu'nun sahne aldığı etkinlikte farkındalık çağrısı yapıldı.

Down sendromu en sık görülen genetik bozukluklardan biri. Dünyada 6 milyon civarında down sendromlu birey yaşıyor. Türkiye'de yaklaşık 70 bin down sendromlu kişi olduğu tahmin ediliyor. Sarıyer Belediyesi, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü öncesinde hem farkındalık yaratmak hem de engelli bireyler ve ailelerinin keyifli vakit geçirmesini sağlamak amacıyla Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde konser düzenledi. Özel gereksinimli 13 çocuktan oluşan Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu'nun konser verdiği etkinliğe Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de katıldı. Dansları ve sergiledikleri performansla izleyenleri büyüleyen Bremen Mızıkacıları'na katılımcılar da alkışlarıyla eşlik etti.

HAYATA BİR KROMOZOM FARKLA BAŞLIYORLAR

Etkinlikte konuşan Bremen Mızıkacıları hocası Yaşar Morpınar, bunun bir kutlama etkinliği değil farkındalık için yapılmış bir etkinlik olduğunu vurguladı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise, " Önemli olan engelli bireyleri yaşamın içerisinde tutabilmek. Onlar bir kromozom farkla başlıyor hayata. Down sendromu engel değil genetik bir farklılık. Keşke herkes bu farkındalığa sahip olsa" dedi.

Kaynak: Bültenler