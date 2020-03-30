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Brent 25 dolar sınırında, altın 1,610 doların üzerinde

Küresel Covid-19 pandemisindeki gelişmeler ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu fiyat anlaşmazlığında çözümsüzlüğün sürmesiyle Brent petrolün varil fiyatı 25 dolar sınırına döndü.

30.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:54
Brent 25 dolar sınırında, altın 1,610 doların üzerinde

Küresel Covid-19 pandemisindeki gelişmeler ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu fiyat anlaşmazlığında çözümsüzlüğün sürmesiyle Brent petrolün varil fiyatı 25 dolar sınırına döndü.

Güvenli liman altının, hisse senedi, tahvil ve döviz piyasalarındaki kayıpları fonlama aracına doğru evrilmesiyle gerileyen fiyatları yine de 1,610 doların üzerinde tutundu.

Bunun yanında, dünya genelinde Covid-19 önlemlerinin artmasıyla, tahıl fiyatlarında da artışlar yaşanıyor. Küresel emtia piyasalarında buğday fiyatı geçen hafta yüzde 5.92 artışla 572.75 dolara yükseldi. Toprak Mahsulleri Ofisi da (TMO) geçen hafta boyunca düzenlediği ithalat ihalelerinde yaklaşık 175,000 ton buğday aldı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün varil fiyatı, yüzde 5.14 düşüşle 23.5 dolara kadar geriledikten sonra 26.83 dolara döndü. ABD hafif petrolü de yüzde 3.84 düşüşle 24.57 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 3.74 düşüşle 13.92 dolardan,

altın, yüzde 0.45 düşüşle 1,615.08 dolardan,

bakır, yüzde 0.02 düşüşle 4,815.00 dolardan,

platin, yüzde 2.47 düşüşle 722.96 dolardan,

paladyum yüzde 0.13 düşüşle 2,256.63 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise gram altın 335 liradan, çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan satılıyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Rusya, Ekonomi

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