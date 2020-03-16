Brent petrol 30 doların altına düştü
Brent petrolün varil fiyatı Ocak 2016'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.
16.03.2020 17:03 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:03
Brent petrolün varil fiyatı Ocak 2016'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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