Brent petrol 30 doların altında, altın yatay

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki diğer üreticilerin (OPEC+) günde 10 milyon varillik üretim kısıntısı üzerinde anlaşmalarına karşın, talepteki düşüşün artacağı endişesi ve ABD hampetrol stoklarında beklenenden çok artış ile Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına çekildi.

ABD ham petrol stokları 10 Nisan ile biten haftada, 11.7 milyon varil olan beklentilere karşın, 13.1 milyon varile yükseldi. Anlaşmaya göre, OPEC üyeleri ve Rusya'nın dışında, aralarında ABD'nin de bulunduğu ülkeler dün alınan karara göre üretimlerini yüzde 20 azaltacaklar.

Küresel ekonomide durgunluğun öngörülenlerden de ağır geçeceğine ilişkin açıklamalarla yedi yılın zirvesine tırmanan altın fiyatları da bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

Brent ham petrolünün varil fiyatı 1.36 düşüşle 29.68 dolara, ABD Batı Teksas hafif ham petrolü yüzde 1.04 düşüşle 27.65 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.96 düşüşle 15.61 dolar,

altın, yüzde 0.34 düşüşle 1,721.53 dolar,

bakır, yüzde 3.11 artışla 5,188.50 dolar,

platin, yüzde 0.67 artışla 787.57 dolar,

paladyum yüzde 0.19 artışla 2,237.46 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise gram altın 379 liradan, çeyrek altın 621 liradan, Cumhuriyet altını da 2,483 liradan satılıyor.