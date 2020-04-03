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Brent petrol fiyatındaki günlük artış yüzde 10'un üstüne çıktı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasında toplantı yapılacağının açıklanmasının ardından, Brent türü ham petrolün varil fiyatındaki günlük artış yüzde 10'u geçti.

03.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:30
Brent petrol fiyatındaki günlük artış yüzde 10'un üstüne çıktı
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasında toplantı yapılacağının açıklanmasının ardından, Brent türü ham petrolün varil fiyatındaki günlük artış yüzde 10'u geçti.
Dünya genelinde en yaygın referans fiyatı olarak kullanılan ham petrol türü Brent'in varil fiyatı, dünü 25,96 dolardan kapamasının ardından bugün 13.50'de 28,58 dolardan işlem görürken, günlük artışı yüzde 10,1 oldu.
ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolü ise dünü 24,49 dolardan tamamlamasının ardından bugün aynı saatte 26,23 dolar seviyesine çıkarak, günlük yükselişi yüzde 7,1 olarak işlem gördü.
Azerbaycan Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, OPEC ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerin petrol piyasalarını istikrara kavuşturmak için 6 Nisan'da video konferans yoluyla görüşme yapacağı belirtildi.
Toplantının, ABD Başkanı Donald Trump'la yapılan görüşmelerin ardından Suudi Arabistan'ın yaptığı davet üzerine gerçekleştirileceği bildirildi.
Suudi Arabistan, OPEC ve Rusya önderliğindeki bazı OPEC dışı petrol üreticisi ülkeler arasında "adil bir anlaşma" sağlanması için dün acil toplantı çağrısında bulunmuştu.
Trump ise dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ve Rusya'nın liderleriyle görüştüğünü ve bu iki ülkenin günlük ham petrol üretimlerini 10 ila 15 milyon varil arasında düşürmesini beklediğini söylemişti.
Suudi Arabistan ve Rusya'nın liderliğindeki "OPEC+" adlı grubun 6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri toplantıda ek üretim kesintisi kararı alamaması neticesinde, piyasada yeni tip koronavirüs kaynaklı düşük talep ve artan arz fazlasının etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı pazartesi günü 21,67 dolara kadar gerileyerek, 2002'den bu yana en düşük seviyesini görmüştü.
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Kaynak: AA

Etiketler: Opec, Ekonomi
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