Brent Petrolde Aşağı Yönlü Trend Değişecek mi ?

Çin'in ABD başkanlık seçimleri öncesinde kalıcı bir anlaşmaya olan mesafeli yaklaşımı piyasalar tarafından az çok tahmin ediliyordu. Nitekim Çinli yetkililer 50 milyar USD tarım ürünü ithalatını diplomatik bir koz olarak kullanıp, ABD'den tariflerin kaldırılmasını talep ettiler. Müzakerlerde üzerine çalışılacak ve belgelendirilecek birçok detayın olması gelecek ay Şili'de gerçekleştirilecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği zirvesinde nihai anlaşmanın imzalanma ihtimalini düşürüyor. ABD Temsilciler Meclisi'nin Hong Kong'daki protestolarına destek olarak İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası taslağını kabul etmesi Çin ile ilişkilerin yeniden gerilmesine yol açtı. ABD ve Çin hattında durum böyle iken, küresel büyüme ve petrol talebine aşağı yönlü baskı uygulayan Brexit düğümü henüz çözülebilmiş değil. 31 Ekim 2019 tarihinde İngiltere'nin Avrupa Birliğinden ayrılması beklenirken, anlaşmasız Brexit'e yönelik haberler yoğunlaşmaya başladı. İngiliz yetkililerin anlaşmalı Brexit ihtimalini düşük görmesi ve AB'nin verdiği mühletin doluyor olması, Euro bölgesindeki daralmaya bağlı olarak petrol fiyatlarını da aşağı yönlü baskılayacak unsurlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz ay Saudi Aramco'nun petrol rafinerisine düzenlenen İHA saldırısı sonrasında petrol fiyatları kısa süre içerisinde tedarik zincirinin aksayacağı beklentileriyle değer kazanmıştı.Petrol fiyatlarını kısa ve orta vadede arz miktarı belirleyecekken, uzun vadede ise fiyatlar üzerinde talep belirleyici oluyor.

Global yatırım bankalarının piyasa analistlerine göre petrol fiyatlarının denge noktası 60-70$ bandı aralığında bulunuyor. Bu aralığın dışına çıkıldığında OPEC ülkeleri veya ABD'den bir tarafın olumsuz etkilendiği öne sürülüyor. Petrol fiyatlarının 65 $'ın üzerine çıkması, harcanabilir geliri azaltmasına paralel olarak ABD'nin büyümesini yavaşlatması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere, Trump da fiyatlar 65 $'ın üzerine çıktığında OPEC'in petrol üretimini kısmasını eleştirmişti. Fiyatların 60 $'ın altına gerilediği bir senaryoda, petrol ihracatçısı ülkelerin neredeyse tek ihraç kalemlerinin petrol olması sebebiyle milli gelirleri bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Arz yanlı etkilerin yanı sıra uzun vadede petrol fiyatarında talep kaynaklı unsurlar belirleyici olmaktadır. Önümüzdeki süreçte brent petrol fiyatında; küresel ekonomik gelişmeler, ABD-Çin ticaret anlaşması, Brexit, OPEC ve OPEC dışında kalan ülkelerin üretim politikası gibi parametreler belirleyici olmaya devam edecek.

ABD-Çin arasındaki ticaret anlaşmasının gerçekleşmediği, buna bağlı olarak dünya ticaret hacminin küçülmeye devam ettiği, OPEC'in üretimde önemli değişiklikler yapmadığı ve jeopolitik risklerin olmadığı bir senaryoda brent petrol fiyatının orta vadede yeniden 50 $ seviyelerine gerileyeceğini öngörüyoruz. Anlaşmasız bir Brexit ihtimali de bu senaryonun gerçekleşme ihtimalini canlı tutmaktadır. ABD ve Çin'in kapsamlı bir ticaret anlaşmasına vardığı projeksiyonda ise, Çin'in artacak petrol talebine bağlı olarak fiyatların 70 $ seviyesine doğru yükseleceğini öngörüyoruz. Dünya ticaret hacmindeki daralma ve küresel büyüme beklentilerinin 2020 yılı için düşük seyretmesi sebebiyle petrol fiyatarında aşağı yönlü trendin değişmeyeceğini, ABD-Çin ticaret anlaşmasının gerçekleştiği, jeopolitik risklerin belirginleştiği durumlarda ise tepki alımları ile birlikte petrol fiyatlarında sınırlı yükselişler kaydedilebileceğini düşünmekteyiz. Temel görüşümüz uzun vadede küresel ekonomideki yavaşlamalar, büyümeye ilişkin belirsizliklerle birlikte petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskının süreceği yönünde.