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Brent petrolün varili 25 doların altına düştü

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışla birlikte 25 doların altını test etti.

27.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:52
Brent petrolün varili 25 doların altına düştü
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışla birlikte 25 doların altını test etti.
Gün içinde en yüksek 27 dolar seviyesini gören Brent petrolün varili saat 17.41 itibarıyla 24,38 dolara indi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 21,23 dolardan alıcı buldu.
Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflamaya devam ediyor. Küresel ekonomik resesyon riski, petrol piyasalarını da olumsuz etkiliyor.
Bu sabah, küresel petrol fiyatları, G20 liderlerinin ekonomilere 5 trilyon dolarlık teşvik ve yardım paketi aşılama sözü vermesiyle az da olsa yükselişe geçmişti. Amerikan dolarının güç kaybetmesi de küresel petrol fiyatlarını destekledi.
Uzmanlar, ABD'de artan işsizlik rakamlarıyla Kovid-19 salgını ve Suudi Arabistan-Rusya çekişmesinin, petrol fiyatlarına aşağı yönlü baskı unsurları olarak etki gösterdiğini belirtiyor.
Brent petrolde teknik olarak 25,17 ile 25,98 dolar aralığının direnç, 24,37 ile 23,57 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Teksas, Ekonomi

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