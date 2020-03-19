Brent petrolün varili 26,53 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 26,53 dolardan işlem görüyor.
19.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:20
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 26,53 dolardan işlem görüyor.
Dün 29,19 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 24,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 10.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 6,59 artışla 26,53 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 23,53 dolardan alıcı buldu.
Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflamaya devam ediyor. Küresel ekonomik resesyon riski, petrol piyasalarını da olumsuz etkiliyor.
Analistler, Kovid-19 salgınının yayılma hızının, ekonomiye etkilerine ilişkin endişeleri artırdığını, buna bağlı olarak petrol fiyatlarında tarihi düşüşlerin görüldüğünü belirterek, borsalardaki enerji devi şirketlerin fon ve hisselerindeki sert gerilemenin piyasalardaki paniği tırmandırdığını söyledi.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, önceki gün yaptığı açıklamada, ülkesinin birkaç ay içinde petrol ihracatını günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını bildirmişti. Bu gelişme de fiyatlardaki aşağı yönlü hareketlenmeyi hızlandırıyor.
Ayrıca, ABD'deki haftalık petrol stoklarındaki düşüş beklentisinin fiyatları artırıcı etkisi ise piyasalarda hissedilmiyor.
Brent petrolde teknik olarak 26,75 ile 27,44 dolar aralığının direnç, 26,06 ile 25,37 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
Dün 29,19 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 24,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 10.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 6,59 artışla 26,53 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 23,53 dolardan alıcı buldu.
Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflamaya devam ediyor. Küresel ekonomik resesyon riski, petrol piyasalarını da olumsuz etkiliyor.
Analistler, Kovid-19 salgınının yayılma hızının, ekonomiye etkilerine ilişkin endişeleri artırdığını, buna bağlı olarak petrol fiyatlarında tarihi düşüşlerin görüldüğünü belirterek, borsalardaki enerji devi şirketlerin fon ve hisselerindeki sert gerilemenin piyasalardaki paniği tırmandırdığını söyledi.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, önceki gün yaptığı açıklamada, ülkesinin birkaç ay içinde petrol ihracatını günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını bildirmişti. Bu gelişme de fiyatlardaki aşağı yönlü hareketlenmeyi hızlandırıyor.
Ayrıca, ABD'deki haftalık petrol stoklarındaki düşüş beklentisinin fiyatları artırıcı etkisi ise piyasalarda hissedilmiyor.
Brent petrolde teknik olarak 26,75 ile 27,44 dolar aralığının direnç, 26,06 ile 25,37 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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Kaynak: AA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Teksas, Ekonomi
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