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Brent petrolün varili 29,50 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 29,50 dolardan işlem görüyor.

15.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:26
Brent petrolün varili 29,50 dolar
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 29,50 dolardan işlem görüyor.
Dün 32,32 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 29,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 29,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 20,32 dolardan alıcı buldu.
Brent petrolün varili, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle devam eden düşük talep ve arz fazlasındaki artışla uluslararası piyasalarda 30 doların altında işlem görüyor.
Ancak ülkelerin stratejik petrol rezervlerini doldurmak için hareket edecekleri beklentisi, kısa dönemli de olsa küresel petrol fiyatları üzerindeki negatif baskıyı sınırlandırıyor.
Uzmanlar, IMF'nin dünya ekonomisinin yüzde 3 daralacağını açıklamasının talebin daha da azalacağı endişelerini artırdığını, bunun da fiyatlar üzerinde negatif baskı oluşturduğunu belirtiyor.
Amerikan Petrol Enstitüsünden dün yapılan açıklamaya göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 13,1 milyon artışla 486,9 milyon varile ulaştığı tahmin ediliyor.
Bugün petrol piyasasında, Uluslararası Enerji Ajansının mart ayına ilişkin Petrol Piyasası Raporu takip edilecek.
Brent petrolde teknik olarak 30,06 ile 30,19 dolar aralığının direnç, 29,90 ile 29,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Teksas, Ekonomi
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