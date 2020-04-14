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Brent petrolün varili 30 doların altına düştü

Brent petrolün varili dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle devam eden düşük talep ve arz fazlasındaki artışla uluslararası piyasalarda 30 doların altına geriledi.

14.04.2020 18:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:56
Brent petrolün varili 30 doların altına düştü
Brent petrolün varili dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle devam eden düşük talep ve arz fazlasındaki artışla uluslararası piyasalarda 30 doların altına geriledi.
Dünü 31,74 dolardan tamamlayan Brent petrolün varili saat 18.48 itibarıyla 29,85 dolara kadar inerken günlük kaybı yüzde 5,95 oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 21,07 dolardan alıcı bulurken günlük düşüşü yüzde 6 seviyesindeydi.
Dünyada hızla yayılan Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflamaya devam ederken, küresel petrol piyasasındaki arz fazlası her geçen gün artıyor.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler 1 Mayıs'tan itibaren toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltma kararı almıştı.
Ancak, OPEC+ adıyla bilinen gruba üye olan 23 ülkenin bu ay üretim miktarlarında kesinti yapmayacak olması, küresel petrol piyasasında arz fazlasının yükselmesine neden oluyor ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Teksas, Opec, Ekonomi
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