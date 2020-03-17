Brent petrolün varili 30 doların üzerine çıktı
Küresel piyasalardaki satış baskısı ve aşırı oynaklık nedeniyle dün 2016 yılından bu yana en düşük seviyelerini gören brent petrolün varili bugünkü işlemlerde yeniden 30 doların üzerinde işlem görüyor.
17.03.2020 09:43 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:43
Küresel piyasalardaki satış baskısı ve aşırı oynaklık nedeniyle dün 2016 yılından bu yana en düşük seviyelerini gören brent petrolün varili bugünkü işlemlerde yeniden 30 doların üzerinde işlem görüyor.
Kaynak: Dunya.com
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