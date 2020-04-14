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Brent petrolün varili 32,16 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 32,16 dolardan işlem görüyor.

14.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:20
Brent petrolün varili 32,16 dolar
Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 32,16 dolardan işlem görüyor.
Dün 33,99 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 31,74 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,32 artışla 32,16 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 22,62 dolardan alıcı buldu.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), OPEC+ adıyla bilinen 23 ülkenin bulunduğu grubun toplam ham petrol üretimlerini 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar günlük 9,7 milyon varil azaltacağını duyurdu. Toplam kesinti miktarlarının ardından, koronavirüs salgınının etkisiyle dünya genelindeki düşük talep nedeniyle oluşan arz fazlasının azaltılması ve petrol piyasasında arz-talep dengesinin yeniden sağlanması amaçlanıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, OPEC+ ülkelerinin, günlük ham petrol üretiminde 20 milyon varillik kesinti beklediğini bildirdi.
Uzmanlar, Trump'ın beklentisine karşın, piyasada oluşacak talep azalışının bu kesintilerle karşılanamayacağını ve gelecek haftalarda fiyatların düşüşüne neden olacağını belirtiyor.
Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkenin ham petrol üretiminin büyük düşüş göstereceğini kaydetti.
Brent petrolde teknik olarak 32,17 ile 32,43 dolar aralığının direnç, 31,91 ile 31,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Teksas, Opec, Ekonomi
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