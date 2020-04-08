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Brent petrolün varili 32,40 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 32,40 dolardan işlem görüyor.

08.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:36
Brent petrolün varili 32,40 dolar
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 32,40 dolardan işlem görüyor.
Dün 34,18 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 31,87 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,66 artışla 32,40 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 24,77 dolardan alıcı buldu.
ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) "Nisan 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, bu yıl Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 33 dolar olacağı öngörülüyor. Mart 2020 raporunda, bu rakamın 43 dolar olacağı tahmin edilmişti.
Yılın ikinci çeyreğinde ortalama 23 dolar olması beklenen Brent türü ham petrolün varil fiyatının, yılın ikinci yarısında 30 dolara, gelecek yıl ise 46 dolara yükselmesi bekleniyor.
Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan verilere göre, ABD ham petrol stoklarının 11,9 milyon artışla 473,8 milyon varile yükseleceği öngörülüyor.
Uzmanlar, yarın gerçekleştirilecek Suudi Arabistan-Rusya görüşmesinin, küresel petrol piyasasında olumlu bir beklenti oluşturarak fiyatların yükselmesini sağladığını belirtiyor.
Brent petrolde teknik olarak 32,95 ile 33,25 dolar aralığının direnç, 32,65 ile 32,35 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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