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Brent petrolün varili 33,85 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 33,85 dolardan işlem görüyor.

07.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:04
Brent petrolün varili 33,85 dolar
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 33,85 dolardan işlem görüyor.
Dün 34,24 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 33,05 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,4 artışla 33,85 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 26,90 dolardan alıcı buldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel petrol talebinin günlük 15-20 milyon varil azalması bekleniyor. Küresel petrol piyasalarında, Rusya ve Suudi Arabistan görüşmesinin 9 Nisan'da yapılacağının onaylanması fiyatları az da olsa yükseltti.
Uzmanlar, tarafların Kovid-19 nedeniyle oluşan petrol talep düşüşünü telafi edemeyeceğini belirtiyor.
Ayrıca, ABD dolarının kısmi düşüşü, petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.
Brent petrolde teknik olarak 34,13 ile 34,30 dolar aralığının direnç, 33,81 ile 33,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Teksas, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Brent petrolün varili 33,85 dolar - Ekonomi

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