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Brent petrolün varili 33,97 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 33,97 dolardan işlem görüyor.

13.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:44
Brent petrolün varili 33,97 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 33,97 dolardan işlem görüyor.
Dün 36,48 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 32,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,4 artışla 33,97 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 32,23 dolardan alıcı buldu.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgını küresel ekonomik büyümeyi ve petrol talebini olumsuz etkilerken, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.
Ayrıca, Rusya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin nisan ayından itibaren petrol üretim seviyelerini yükseltecek olması, petrol piyasasında arz fazlası oluşması riskini artırarak fiyatların son 4 yılın en düşük seviyesinde seyretmesine neden oluyor.
Brent petrolde teknik olarak 34,12 ile 34,82 dolar aralığının direnç, 33,41 ile 32,70 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Birleşik Arap Emirlikleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Teksas, Ekonomi

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