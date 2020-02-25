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Brent petrolün varili 56,02 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 56,02 dolardan işlem görüyor.

25.02.2020 09:32 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:32Brent petrolün varili 56,02 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 56,02 dolardan işlem görüyor.
Dün 56,67 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 55,66 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,64 artışla 56,02 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı türü (WTI) ham petrolün varili 51,70 dolardan alıcı buldu.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaşması, küresel petrol piyasasında düşük talep endişesine neden oluyor.
Kovid-19 salgını nedeniyle Çin ana karası başta olmak üzere virüsün yayıldığı ülkelerde de can kayıplarına neden olması, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.
Brent petrolde teknik olarak 56,09 ile 56,25 dolar aralığının direnç, 55,93 ile 55,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Teksas, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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