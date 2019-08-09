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Brent petrolün varili 57,42 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 57,42 dolardan işlem görüyor.

09.08.2019 09:36 Brent petrolün varili 57,42 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 57,42 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün dün 58,03 dolara kadar çıkan varil fiyatı, günü 57,82 dolardan tamamladı, bugün ise saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,69 azalışla 57,42 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,54 dolardan alıcı buldu.
Suudi Arabistan, hafta ortasında, petrol piyasasını dengelemek için petrol ihracatını ağustos ve eylülde günlük 7 milyon varilin altında tutmayı hedeflediğini açıklamıştı. Dün ise Suudi Arabistan ve diğer petrol üreticilerinin fiyatları yükseltmek için bir araya gelebileceği haberleri, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini desteklemişti.
Öte yandan, Çin ile ABD arasında ticarette yaşanan süreç ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik petrol fiyatlarının yükselişini baskılıyor.
Brent petrolde teknik olarak 57,51 ile 58,25 dolar aralığının direnç, 57,01 ile 56,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Suudi Arabistan, Teksas, Ekonomi

Kaynak: AA

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