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Brent petrolün varili 58,78 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,78 dolardan işlem görüyor.

21.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:18Brent petrolün varili 58,78 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,78 dolardan işlem görüyor.
Dün 60,00 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 59,31 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 12.03 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,89 azalışla 58,78 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı türü (WTI) ham petrolün varili 53,44 dolardan alıcı buldu.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 0,4 milyon varil (yüzde 0,1) artışla 442,9 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Uzmanlar, ABD'de artış gösteren petrol stokları nedeniyle ham petrol fiyatlarında düşüş görüldüğünü belirtiyor.
Ayrıca, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 238'e çıkması da petrol fiyatlarındaki düşüşü destekliyor.
Brent petrolde teknik olarak 58,95 ile 59,43 dolar aralığının direnç, 58,47 ile 57,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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